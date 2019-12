Battaglia: delibera urgente per spazi sociali

Roma – “Dopo 3 anni e mezzo di propaganda, forse a Roma torna un minimo di lucidita’ politica. Se quanto riportano stamattina i quotidiani corrisponde a realta’, il Campidoglio si adoperi in tempi brevissimi a deliberare sugli spazi sociali che erogano servizi pubblici e preveda comodati che ne preservino l’uso sociale, come del resto recita la recente Riforma del Terzo settore.”

“A fronte del ritardo ormai conclamato sulla delibera per il regolamento sui beni comuni, ben venga una delibera transitoria: c’e’ un patrimonio di esperienze sociali che in questi tre anni e mezzo ha pagato un prezzo altissimo, vedendosi costretto ad abbandonare locali comunali per mancanza di atti amministrativi utili alla tutela dei servizi erogati per la cittadinanza.”

“Una mattanza di esperienze sociali e civiche che negli anni hanno dato valore e servizi a quartieri interi, a comunita’ periferiche e alle categorie di cittadini maggiormente esposti a rischio di esclusione. Il Campidoglio acceleri e accolga finalmente l’appello che da mesi arriva dalle piazze della citta’, dalle realta’ associative e dalla nostra opposizione. Dentro e fuori l’Aula Giulio Cesare”. Cosi’ in un comunicato Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.