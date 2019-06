Battaglia: dopo figuraccia Piano Freddo non stupisce ritardo su quello per il caldo

Roma – “Dopo la brutta figura del passato inverno sul Piano Freddo, non possiamo stupirci del ritardo di Roma Capitale su quello estivo contro il caldo. Il bando relativo ai servizi di accoglienza notturna e diurna fino al 20 settembre per le persone senza dimora e’ stato pubblicato solo pochi giorni fa, mentre nessuna campagna di comunicazione e’ stata avviata per informare i cittadini anziani di convenzioni gratuite con centri sportivi e culturali o anche di numeri telefonici utili in caso di malore. Gli stessi centri anziani del resto interessano poco a Roma Capitale: in questi giorni anzi sono in fibrillazione per una proposta di delibera che ne sconvolgerebbe l’organizzazione e su cui nessuno del Campidoglio ha avviato un confronto. Le mancanze di Roma Capitale sono palesi. Questa del Piano caldo e’ l’ennesima e colpisce, come sempre, in primis chi ha piu’ bisogno”. Cosi’ in un comunicato Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd.