Battaglia: ringrazio Regione Lazio per casi gravissimi

Roma – “Grazie Regione Lazio e speriamo veramente che ora Roma risponda alle legittime preoccupazioni di centinaia di famiglie escluse dai fondi dedicati alla disabilita’ gravissima. Siamo oltre che lieti dell’impegno regionale ad un ulteriore stanziamento ed evitiamo polemiche con chi in questi mesi non ha fatto altro che non collaborare. Arrivano dunque a 21,8 i milioni di euro destinati a Roma per la disabilita’ gravissima: un sollievo vero per tante famiglie che si sono viste escluse dalle graduatorie a causa di nuovi parametri altamente discutibili. Una novita’, tutta romana, che mette seriamente in discussione organizzazioni familiari gia’ complesse. Speriamo in un ritorno alla normalita’ per la nostra citta’, almeno per questo comparto, e ringraziamo la Regione per l’ascolto dato in ogni occasione istituzionale e non. Ora si proceda a restituire serenita’ a centinaia di famiglie romane. Subito”. Cosi’ in una nota Erica Battaglia, della direzione regionale del Pd.