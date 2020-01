Battaglia: sfratto volontari Castel Giubileo va sospeso

Roma – “Trasporto disabili, distribuzione di generi alimentari, protezione civile: il quartiere di Castel Giubileo in Municipio III rischia di veder scomparire la preziosa attivita’ di volontariato che viene svolta nei locali dell’ex scuola di via Salaria. Motivo? L’applicazione cieca della delibera 140 che a Roma in questi 3 anni e mezzo ha spazzato via decine di realta’ sociali e di volontariato. Eppure attendiamo un regolamento da molto tempo. Regolamento promesso e mai arrivato. Roma Capitale si attivi per evitare lo sfratto entro le 48 ore dichiarate e non impoverisca ulteriormente i territori. La citta’ ha bisogno di tornare a essere una comunita’ solidale. Si cambi rotta e si valorizzino quelle esperienze di volontariato che tanto danno a chi vive gravi difficolta’”. Cosi’ in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.