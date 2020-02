Battaglia-Vagnarelli: chiusura centro Prenestino-Tor Sapienza è deserto comunità

Roma – “Il Municipio V rifletta su una scelta che inevitabilmente rischia di fare il deserto intorno ad una comunita’: non concludere gli iter di assegnazione dei bandi per i centri interculturali rivolti ai minori non puo’ essere un danno che pagano i cittadini. I quartieri del Prenestino e di Tor Sapienza perdono da domani presi’di socio-educativi importanti per tanti minori li’ residenti. Il Municipio V torni indietro e realizzi cosa significa chiudere il centro Eufemia e il centro Collatina 286: i servizi sociali sono il collante di una comunita’, non una materia residuale. Nei minori e nelle periferie vanno evitate ferite”. Cosi’ in un comunicato Erica Battaglia della direzione regionale del Pd e Riccardo Vagnarelli segretario municipale Dem.