Battilocchio: questa aggressione è inaccettabile

Roma – “Oggi l’Italia piange l’ennesimo servitore della Patria, il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega di soli 35, accoltellato nell’assolvimento del proprio dovere. Quando un servitore dello Stato opera lo fa a nome di tutta la Nazione, allo stesso modo quando viene aggredito non e’ solo lui a ricevere l’aggressione ma l’Italia tutta. Il vice brigadiere era sposato da un mese, il mio pensiero va alla moglie e alla famiglia, mi unisco al loro dolore”. Lo dice Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, che aggiunge: “Non e’ solo nei giorni come questo che ci si deve ricordare del continuo sacrificio dei nostri uomini in uniforme a difesa dei confini nazionali o della popolazione inerme, che operino per la stabilizzazione delle aree di crisi o nella lotta alla criminalita’. Ho operato in passato al fianco di Carabinieri e Soldati nei teatri operativi internazionali e ogni volta ho potuto apprezzarne la professionalita’, confermata sempre anche dalle autorita’ locali. È nostro dovere onorare ogni giorno i nostri ragazzi”.