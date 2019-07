Di Battista: popolo tifoso e suddito, come con Daisy

Roma – “Esattamente un anno fa Daisy Osakue, atleta italiana di origini nigeriane, venne colpita ad un occhio da un uovo lanciato da una macchina. I giornali di ‘sinistra’ ipotizzarono immediatamente il movente razzista e in molti si scatenarono. ‘Bastardi fascisti, vi vogliamo appesi a Piazzale Loreto’. Il PD subito cavalco’ la notizia. Il fu Matteo Renzi twitto’: ‘Daisy e’ stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti’. Il capogruppo PD alla Camera chiese addirittura al governo di riferire urgentemente in Parlamento”. Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista (M5s), in un post dal titolo ‘Tifosi e sudditi’. Tuttavia, aggiunge, “poche ore dopo, i responsabili del vile gesto vennero identificati. Si tratto’ di una ignobile bravata e uno dei ragazzi coinvolti era addirittura figlio di un consigliere comunale del PD. A distanza di un anno e’ accaduto un fatto infinitamente piu’ grave. Un carabiniere e’ stato ucciso. Subito si e’ parlato di due nordafricani coinvolti. I giornali di ‘destra’ hanno sparato a zero cosi’ come diversi politici della stessa area.”

“La Meloni e’ partita con il suo solito ridicolo comizio sull’immigrazione. Ancor piu’ ridicolo se pronunciato da chi, come lei, ha votato a favore della guerra in Libia, una delle cause principali dell’aumento dei flussi migratori negli ultimi anni. Salvini ci si e’ buttato a pesce e in molti si sono scatenati. ‘Dovete morire in mare negri di merda’ si leggeva in rete. In realta’ ad uccidere il carabiniere e’ stato un ragazzo borghese statunitense. Ma la divisione del popolo era gia’ stata raggiunta”. “Lungi da me paragonare due eventi ovviamente estremamente diversi- dice ancora-. Ma potete dirmi che differenza c’e’ tra determinate reazioni politiche e dell’opinione pubblica?”. “Siamo sempre piu’ un popolo di tifosi e un popolo di tifosi e’ un popolo di sudditi- afferma Di Battista-. I tifosi si scaldano, si incazzano, gridano alle ingiustizie, alcuni si picchiano tra loro ma la palla non la toccano mai. Tengono in piedi un sistema che senza di loro non andrebbe avanti. Finche’ si tratta di calcio mi puo’ anche stare bene ma quando a comportarsi da tifosi sono i cittadini che non dovrebbero tenere in piedi il sistema ma semmai cambiarlo iniziando a ‘toccare palla’ e’ molto piu’ grave”.