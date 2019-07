Di Battista: Salvini trovi denaro per Forze Ordine non Tav

Roma – “Siamo sempre piu’ un popolo di tifosi e un popolo di tifosi e’ un popolo di sudditi. I tifosi si scaldano, si incazzano, gridano alle ingiustizie, alcuni si picchiano tra loro ma la palla non la toccano mai. Tengono in piedi un sistema che senza di loro non andrebbe avanti. Finche’ si tratta di calcio mi puo’ anche stare bene ma quando a comportarsi da tifosi sono i cittadini che non dovrebbero tenere in piedi il sistema ma semmai cambiarlo iniziando a ‘toccare palla’ e’ molto piu’ grave. Anche perche’ ad ogni divisione del popolo c’e’ qualcuno che esulta davvero”. Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista (M5s). “È assurdo dividersi su tutto- aggiunge-. Oggi un popolo unito chiederebbe a gran voce alcune cose: Che i politici la smettano di commentare ogni cosa. Propongano soluzioni non opinioni. Che si faccia totale chiarezza sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Che il Ministro dell’interno, responsabile della sicurezza sul nostro territorio, sia capace di trovare centinaia di milioni di euro non per il TAV o per regalarli a Radio Radicale ma per aumentare effettivi, stipendi e dotazioni delle forze dell’ordine. Vada nei territori di mafia (se ha la liberta’ e il coraggio di farlo) non a chiedere voti ma a chiedere cosa occorre per la principale guerra che lo Stato deve combattere: quella al crimine organizzato. Che i responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell’impero statunitense”.