Battisti: domani presentazione nuovo brand provincia Frosinone

Roma – “Si terra’ domani, mercoledi’ 1 luglio, alle 11 presso la sede della Camera di Commercio di Frosinone, la conferenza stampa di presentazione del nuovo brand della Provincia, e del teaser del videoracconto promozionale della Ciociaria con protagonista Valerio Agnoli. Si tratta di una giornata importante per tutto il nostro territorio, per raccontare l’idea: una nuova Provincia e’ possibile. Le difficolta’ dovute alla crisi per il Covid-19 ci impongono di cambiare radicalmente la narrazione della Ciociaria: un territorio votato al turismo, alle imprese sostenibili, alla mobilita’ lenta e agli sport all’aria aperta. La terra della storia, dell’arte, della cultura, dell’enogastronomia. Si apre cosi’ una stagione nuova per questa Provincia, una fase che aspettavamo da tanti anni. Ora e’, finalmente, possibile. Domani inizia il nostro viaggio verso una Provincia nuova”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti.