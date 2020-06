Battisti: Morelli chieda scusa, vergognose frasi a Murgia

Roma – “Sono semplicemente incresciose le frasi dello psicologo Raffaele Morelli. Ancora oggi dobbiamo sentire da esimi opinionisti radiotelevisivi che le donne devono essere viste e desiderate dagli uomini per essere complete. Le frasi, peraltro ribadite dallo psicologo nella trasmissione radiofonica di Michela Murgia, sono l’emblema di quanto la strada per una vera autodeterminazione delle donne sia ancora lunga. È necessario che si finalizzi il ‘Women new deal’ che il Presidente Nicola Zingaretti ha annunciato per ribadire un protagonismo femminile che riprogetti l’Italia a misura delle donne e degli uomini. Con l’occasione esprimo solidarieta’ a Michela Murgia, anche se sa difendersi benissimo da sola. La violenza verbale asserita pubblicamente da Morelli che le ha gridato ‘Stai zitta e ascolta’ e’ semplicemente vergognosa. Morelli chieda scusa alla Murgia e a tutte le donne”. Cosi’ in un comunicato la Consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.