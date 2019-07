Battisti: per Rally Roma Capitale contributo di 8mila euro

Roma – “L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha deliberato un contributo di 8 mila euro per il Rally di Roma Capitale, evento automobilistico internazionale, che oltre ad interessare la citta’ eterna vede coinvolta anche la Provincia di Frosinone. La citta’ di Fiuggi sara’ sede del Parco assistenza, scelta per il terzo anno consecutivo, di fatto centro nevralgico del Rally e molti comuni della nostra provincia saranno interessati dall’evento: Ceprano, Colle San Magno, Fumone, Guarcino, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Trevi nel Lazio. Si tratta di una manifestazione che avvicina sport e passione automobilista, proiettata sempre di piu’ in un circuito di ampio respiro: la gara infatti, oltre ad essere inserita nel campionato italiano di Rally e Coppa Rally Aci Sport e’ anche valida per il campionato Europeo Rally. Un evento che coinvolge tanti appassionati regalando al pubblico l’emozione della competizione internazionale. Inoltre l’iniziativa e’ una opportunita’ concreta di valorizzazione turistica del nostro territorio e per questo come Consiglio regionale del Lazio abbiamo ritenuto opportuno concedere un contributo per un evento che ha risvolti positivi per l’intero territorio laziale”. Cosi’, in una nota, Sara Battisti, consigliera Pd della Regione Lazio.