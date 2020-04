Battisti: Regione Lazio vicina a Comune Fiuggi per danni maltempo

Roma – “La Regione Lazio continua a lavorare al fianco dei Comuni e dei cittadini non solo per la grave crisi da Covid-19: sono stati attribuiti al Comune di Fiuggi 270mila euro per l’attuazione di interventi finalizzati al ripristino dei danni da maltempo del 2018. Un contributo con il quale l’amministrazione locale e’ chiamata a dare immediata attuazione al Piano degli investimenti annualita’ 2020 e a provvedere a una serie di interventi di messa in sicurezza nel tratto urbano del Fosso del Diluvio, nello specifico nelle zone di San Rocco, Piazza Ignazio Silone e Colle della Volpe, fortemente colpite dagli straordinari eventi metereologici verificatisi nella cittadina termale.”

“Questo provvedimento e’ emblema della vicinanza della Regione Lazio al Comune di Fiuggi uno stanziamento importante per due interventi specifici, uno da 200 mila euro e l’altro da 70 mila euro, che garantiranno all’amministrazione le somme per ripristinare le zone danneggiate a fine ottobre 2018 dalle grandi piogge che, purtroppo, hanno colpito Fiuggi e causato disservizi ai miei concittadini. Ora l’amministrazione locale potra’ provvedere a riqualificare le aree. Sono molto soddisfatta per questo ennesimo risultato raggiunto”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti.