Battistoni: anche su raccolta differenziata Raggi e Cinque Stelle hanno fallito

Roma – “L’amministrazione Raggi continua a deludere i cittadini romani, ma soprattutto i suoi elettori, anche nella delicata fase2. Agli evidenti problemi legati alla gestione economica, si aggiungono quelli relativi alla gestione dei rifiuti: la raccolta differenziata “porta a porta”, una volta pilastro del loro programma elettorale, da estendere a tutti i municipi romani, ad oggi rischia di essere solo un lontano ricordo”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni, membro della commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti. “Questo modello, definito dai 5stelle come “rivoluzionario”, rischia di arrivare al capolinea a causa dell’ internalizzazione del servizio in capo ad Ama, che ha gia’ dichiarato il dietro front, con conseguente ritorno ai cassonetti, per diversi municipi, a partire dagli esercizi commerciali. Ancora una volta, quindi, assistiamo alla triste verita’ legata alle capacita’ amministrative grilline: le promesse restano sempre e solo promesse”.