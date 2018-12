Battistoni: inammissibile che rifiuti Roma dirottino su Viterbo

Roma – “Rifiuti di Roma a Viterbo? Inaccettabile, e’ l’ennesima servitu’ che Viterbo e’ costretta a fare al Comune di Roma, a causa della mala programmazione della Regione. Non e’ giusto che un sito nato per accogliere X tonnellate, poi diventi una mega discarica. Centro differenziato creativo? Di rifiuti Roma ne produce molti, non credo basti la creativita’, ci vuole concretezza”. Cosi’ in una nota, Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.

Dopo l’incendio al Tmb Salario a Roma, i rifiuti di Roma arriveranno anche nell’impianto di Viterbo: “E’ l’ennesima servitu’ che Viterbo e’ costretta a fare al Comune di Roma, a causa della mala programmazione della Regione- ha affermato Battistoni- Non solo Viterbo, ma anche Frosinone e Latina dovranno smaltire i rifiuti di Roma e questo non e’ accettabile. Viterbo ha questo sito da fine anni ’90, e’ stato oggetto di ulteriori ampliamenti ma alla fine il sito si esaurisce, non e’ neanche giusto che un sito nato per accogliere X tonnellate, poi diventi una mega discarica”.

Sul progetto del Centro differenziato creativo annunciato da Virginia Raggi: “Per carita’ la creativita’ fa sempre bene, poi pero’ c’e’ la realta’- ha dichiarato Battistoni- Di rifiuti Roma ne produce molti, non credo basti la creativita’, credo ci voglia molta concretezza. Forse bisogna pensare a dove mandare l’umido prodotto, le ecoballe”.