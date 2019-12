‘Benessere Per Tutti!’, domani la presentazione del progetto

Roma – A Roma mercoledi’ 4 dicembre, alle ore 12, presso la sala Tevere della Regione Lazio (via Rosa Raimondi Garibaldi 7), si terra’ la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Sport e Salute: Benessere Per Tutti!’. L’iniziativa, promossa da Opes Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e cofinanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 72 del Codice del Terzo Settore, di cui al dlgs 117/2017 annualita’ 2018, sperimentera’ su tutto il territorio nazionale modalita’ innovative di welfare leggero.

Coinvolgendo i centri sportivi, ‘Sport e Salute: Benessere Per Tutti!’ offrira’ in maniera del tutto gratuita una serie di servizi che miglioreranno la qualita’ della vita delle persone a rischio emarginazione sociale. 480 over 65, 480 neet (giovani che non hanno ne’ cercano un impiego e non frequentano una scuola o un corso di formazione), 240 tra neomamme e neogenitori in difficolta’ e 1.440 bambini tra i 5 e i 10 anni potranno beneficiare di attivita’ ludico-motorie, sportive e socializzanti.

Al tempo stesso, essendo seguiti da 72 professionisti e 144 volontari (giovani diplomati e/o laureandi in Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Psicologia ed esperti di dinamiche di gruppo), riceveranno un supporto psicologico e una spinta motivazionale, necessari ad affrontare e a superare la difficile situazione che stanno attraversando. Il progetto promosso da Opes e’ una risposta concreta ai diffusi problemi sociali che si riscontrano nelle periferie delle grandi citta’.

Nelle zone dove si registrano i piu’ alti tassi di individui vulnerabili, sia dal punto di vista reddituale sia da quello occupazionale, e dove spesso l’offerta di servizi di welfare e’ carente, un intervento sportivo e sociale di questa portata era ed e’ necessario.

Accanto ad Opes si sono schierati Enti ed istituzioni (hanno concesso il loro patrocinio: Coni, Regione Abruzzo, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Cagliari, Citta’ di Caserta, Comune di Roma e Comune di Trento), oltre all’Associazione ‘I Diritti Civili del 2000, Salvamamme e Salvabebe”, all’Aps Asi Ciao, alla Benemerita riconosciuta dal Coni ‘Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione Giulio Onesti di Roma’, all’Associazione Aicem – Associazione Internazionale per la Cooperazione e l’Educazione nel mondo – e alla Divisione Calcio a 5 della Lnd, che insieme al promotore dell’iniziativa costituiranno il Comitato Tecnico Scientifico.