Benvenuti: manca manutenzione nelle scuole della Capitale, certificati antisismicità assenti in 8 strutture su 10

Roma – Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti ha lanciato l’allarme per «le criticità igieniche nelle aree circostanti alle scuole» inviando una nota ufficiale alla Regione, al Campidoglio e ai vertici dell’Ama per protestare per la presenza di cumuli di rifiuti lasciati nei cassonetti intorno alle scuole. Passo sucessivo decidere di chiudere gli istituti più esposti per tutelare la salute degli alunni, dei docenti e degli operatori. Un fatto gravissimo che da giorni avevamo previsto e pubblicamente denunciato, prima del primo giorno di apertura delle scuole. E’ quanto dichiara Piergiorgio Benvenuti, portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale ed ex Presidente di Ama. Anche oggi nei pressi delle Scuole pubbliche i cassonetti proseguono a non essere svuotati , anzi ben visibili sono i cumuli lasciati per giorni intorno ai raccoglitori Ama, compresi quelli gialli per la raccolta degli indumenti, e per le scuole ancora non sono state adottate misure di pulizia dei giardini. Anche le disinfestazioni e le derattizzazioni – prosegue Benvenuti- non ci risultano essere state programmate. A Roma ci sono 1600 edifici scolastici che ospitano 504 scuole tra asili nido, infanzia, elementari e medie gestite dal Comune e istituti superiori la cui competenza è di Roma Metropolitana, la maggior proseguono ad avere criticità strutturali, con impianti elettrici non a norma, impianti di riscaldamento senza manutenzione, intonaci e soffitti a rischio crollo, bagni non funzionanti. Per non parlare del certificato di antisismicità che, vorremmo ancora una volta ricordare, risulta assente in otto scuole su dieci. Le nostre previsioni purtroppo erano esatte, disservizio in tema di pulizia, decoro, raccolta dei rifiuti e manutenzione, mancanza di lavori negli edifici scolastici e spazi verdi inadeguati, pessimo esempio di amministrazione -conclude Benvenuti – un segnale gravissimo per la Capitale d’Italia e soprattutto per i giovani.

