Benvenuti: Roma allo sfacelo, percentuale differenziata arretra per la prima volta

Roma – “La Capitale sprofonda all’89esimo posto nella classifica delle città

italiane più virtuose per quanto riguarda l’ecosistema all’interno dei

confini urbani. Arriva al fondo della classifica proprio per il dato

sui rifiuti. È quanto emerge dalla ricerca di Legambiente, Ambiente

Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di

provincia, reso noto oggi”.

“Lo sfacelo della raccolta e della gestione dei rifiuti nella Capitale

è ormai un fenomeno conosciuto purtroppo non solamente a Roma, ma

nell’intero Paese e ripreso dai mezzi di comunicazione anche estera

che oggi si aggrava ancora di più con i dati sulla classifica della

raccolta differenziata”. “Per la prima volta nella storia, la

percentuale di raccolta differenziata a Roma peggiora, dal 44,3% del

2017 al 43,9% del 2018, quindi con l’attuale amministrazione guidata

dalla Sindaca Raggi”.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Ex Presidente

dell’Ama ed oggi Portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale

“Si prosegue da parte del Campidoglio a giustificare l’emergenza

rifiuti a Roma come la conseguenza delle precedenti amministrazioni,

poi dell’incendio che ha incenerito l’impianto TMB al Salario,

passando per i giorni di malattia che usufruiscono come ogni altro

lavoratore i dipendenti dell’AMA, o il numero del personale che

usufruisce della Legge 104. Nulla di più falso”.

“Sta di fatto che si sta vanificando il grande lavoro che era stato

realizzato in passato e programmato per il futuro. “Aver raggiunto

–ricorda Benvenuti- a fine dicembre del 2012 lo storico traguardo del

30% di RD a livello di percentuale, ha collocato Roma nel gruppo di

testa fra le grandi citta’ europee superando Parigi, Bruxelles e

Madrid. Partendo dal 22% di agosto 2011, per poi aver raggiunto poco

meno del 40% a fine dicembre del 2013, consentendo di superare per

percentuale di raccolta , le principali citta’ del Vecchio Continente

con l’eccezione di Monaco di Baviera, con un programma di pulizia

della citta’, di decoro, di interventi straordinari di ben altro

livello qualitativo e quantitativo”.

“In quel periodo l’Ama ha raccolto il plauso di personalità di livello

internazionale come Jack Macy e Paul Connett, quest’ultimo principale

teorizzatore della strategia “Rifiuti Zero” a livello mondiale che per

la prima volta –ricorda Benvenuti- si sono confrontati con i Dirigenti

della municipalizzata, dando anche un valore internazionale

all’operato”.

Oggi si certifica l’ennesimo flop con la Capitale all’89esimo posto

nella classifica delle città italiane più virtuose per quanto riguarda

l’ecosistema a causa proprio della gestione dei rifiuti. Ed intanto i

cassonetti proseguono a non essere svuotati a cadenza regolare,

l’azienda Ama prosegue con i bilanci non approvati da 2 anni, il

parco mezzi fermo per il 50%, gli impianti in totale affanno, i

centri di trasferenza neanche l’ombra , nuove isole Ecologiche sono un

miraggio.

“E’ tempo che si chiede ai vari vertici di Ama ed agli amministratori

di Roma Capitale perché l’incremento della Raccolta differenziata è di

fatto bloccata, perché la produzione dei rifiuti a Roma invece di

diminuire è aumentata, perché non sono state inaugurate altre Isole

Ecologiche, perché per mesi non ha funzionato la raccolta degli

ingombranti gratuita a domicilio, perché molti mezzi dell’azienda sono

bloccati nelle autorimesse e non riparati, perché si è bloccato

l’ampliamento dell’impianto di compostaggio Ama a Maccarese, e si

potrebbe proseguire all’infinito con analoghe domande.

“E’ necessario un futuro diverso per i cittadini di Roma, per i

lavoratori di AMA, per l’immagine e l’efficienza della Capitale

d’Italia, il vento dell’Umbria -conclude Benvenuti – forse dovrebbe

suggerire qualcosa”.