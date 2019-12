Benvenuti: Roma in ginocchio, problema non è pioggia ma pessima amministrazione

Roma – “Oggi scuole, parchi e cimiteri chiusi per il maltempo nella Capitale su disposizione della Sindaca Raggi, comunicata ieri sera alle 21 sui social. Ma la vera emergenza oltre alla pioggia prevista per oggi dalla Protezione Civile sono la mancanza di manutenzione delle scuole di Roma, dei parchi, dei giardini pubblici, le alberature, la gestione dei cimiteri ed il piano foglie che non è stato attivato.”

“Sia pur con le chiusure delle scuole la Capitale ha vissuuto oggi con le strade allagate, gli alberi caduti, le foglie che hanno rappresentato un pericolo per la viabilità, non essendo state raccolte da decine di giorni, con i cumuli di rifiuti che hanno galleggiato nelle strade allagate. E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. I pericoli per chi frequenta le scuole sono ben altri rispetto alla pioggia di quest’oggi.”

“Ricordiamo come dai recenti controlli effettuati dai Carabinieri dei NAS su 50 edifici scolastici nella Capitale e nella sua Provincia si sono accertate situazioni igienico-sanitarie precarie che si sommano ad una pessima manutenzione degli edifici. In modo particolare il Report avrebbe evidenziato una vera e propria emergenza per la presenza dei topi in una scuola su due.”

“Come gli edifici nel 60% dei casi avrebbero problemi strutturali, tutte situazioni di pericolo che vanno al di là della situazione meteo avversa. Un capitolo a parte la situazione delle mense scolastiche dove vi sono anche qui situazioni di criticità igienico-sanitaria con episodi di vere e proprie intossicazioni alimentari a danno dei giovanissimi utenti.”

“Un situazione gravissima che ricorda l’appello recentemente lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e direttamente da Teresa Rongai, segretaria della Fimp di Roma secondo la quale “La Capitale è sporca e i bambini si ammalano sempre di più” . Negli ultimi due anni i pediatri romani segnalano che i minori dai zero ai 6 anni, sono stati interessati da patologie legate alla «scarsa igiene» della città con un incremento del 20%.”

“Una accusa gravissima -prosegue Benvenuti – anch’essa caduta nel vuoto dell’incapacità di intervenire. Ci viene da chiedere peraltro quale soluzione potrebbe adottare la Sindaca Raggi in caso di neve, la chiusura totale delle porte d’accesso alla Capitale? A Roma si prosegue ad osservare un disastro che non trova soluzioni e soprattutto che mette a repentaglio l’immagine di Roma, dell’intera Nazione e la salute di tutti i cittadini, soprattutto fra i giovanissimi e nessun alibi collegato al maltempo conclude Benvenuti- elimina le oggettive responsabilità di chi ha il compito di amministrare il Campidoglio.”