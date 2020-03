Bergamo: #LaCulturaInCasa, 3 mln di contatti

Roma – “Anche mentre restiamo a casa, le istituzioni culturali di Roma Capitale continuano a produrre contenuti e a mettere sul Web i loro tesori con il progetto #laculturaincasa. Pochi giorni dopo l’inizio, questi sono i dati di social e siti: oltre 3 milioni di persone collegate con i contenuti del palinsesto quotidiano, e oltre 680mila visualizzazioni complessive dei video”. Lo annuncia su Facebook il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, che aggiunge: “Ringrazio chi lavora nelle istituzioni culturali della citta’ per aver messo a disposizione di tutti questa ricchezza: non puo’ sostituire le esperienze dal vivo, ma e’ un modo per essere vicini, e offrire a tutti un prodotto culturale di qualita’ per affrontare meglio questo tempo difficile. I programmi de #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS sono in rete, a portata di click e ovviamente ad accesso libero..