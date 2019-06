Bergamo: vogliamo riaprire Teatro Valle prima di fine mandato

Roma – “Speriamo di riaprire pienamente il Teatro Valle entro la fine del mandato. Nel frattempo cerchiamo di usarlo al meglio”. Lo ha detto il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, intervistato a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro di Roma che prevede anche delle attivita’ al Teatro Valle come mostre, installazioni ed eventi. Il vicesindaco ha spiegato che “abbiamo fatto la gara per la progettazione, appena assegnata sara’ fatta la progettazione e poi la gara per i lavori che non so quando inizieranno”.