Berlusconi: 5S hanno ancora paura di me, con loro pericolosa deriva autoritaria

Roma – “Oggi la posta in palio” e’ alta. “Siamo in una grave situazione, piu’ grave di quella del ’94. Questi del movimento 5 stelle, oltre a condividere l’ideologia comunista del secolo scorso, aggiungono inesperienza, incapacita’ e impreparazione. Le cose che hanno finora fatto” rappresentano una “pericolosa deriva dalla democrazia all’autoritarismo”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘L’aria che tira’ su La7.

BERLUSCONI: 5 STELLE MI ATTACCANO? HANNO ANCORA PAURA DI ME

I 5 stelle mi attaccano perche’ “hanno ancora paura di me e di quello che posso fare”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘L’aria che tira’ su La7.

BERLUSCONI: NON VEDO AVVOLTOI SU DI ME, TOTI NON LASCERÀ FI

“No, non vedo avvoltoi su di me. Toti non credo che lascera’ Forza Italia, lavora bene da presidente in Liguria…”. Non crede o e sicuro? “In politica non si puo’ essere mai sicuri di niente, si possono fare solo previsioni. Ma tutti coloro che hanno lasciato Fi sono spariti nel nulla”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘L’aria che tira’ su La7, commentando alcune parole scritte ieri da Beppe Grillo sul blog nei suoi confronti.

BERLUSCONI: 5 STELLE MI VOGLIONO ELIMINARE

“Il conflitto di interessi non solo ridicolo ma incostituzionale. La Costituzione garantisce la parita’ dei diritti e dei doveri a tutti i cittadini distinguendo secondo il censo se uno possa fare politica o no. E’ contro la nostra costituzione. Io non sono preoccupato dei tre progetti di legge” che spiegano “come i 5 stelle sanno della loro incapacita’ e vogliono eliminare chi e’ piu’ in alto di loro per esperienza, capacita’, cultura e preparazione. La Consulta eliminera’ questo pericolo”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘L’aria che tira’ su La7.