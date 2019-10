Bernabei: abbiamo aspettato 20 anni ma demolizione Tangenziale sta diventando realtà

ROMA. BERNABEI: DOPO 20 ANNI ATTESA INIZIA DEMOLIZIONE TANGENZIALE EST

Roma – “Lo abbiamo aspettato per oltre 20 anni e adesso, grazie alla nostra amministrazione, sta diventando realta’. Il tratto della sopraelevata della Tangenziale Est di fronte alla stazione Tiburtina sara’ finalmente demolito. Un progetto fortemente voluto e sostenuto dai cittadini del territorio e dai comitati di quartiere, che vede la luce grazie al grande lavoro della nostra sindaca e di questa amministrazione”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del M5S, Annalisa Bernabei.

“I lavori sono iniziati questa estate e sono andati avanti senza sosta. Le inutili polemiche lette sui giornali che annunciavano ai cittadini lo stallo del cantiere si sono rivelate allarmismi inutili e strumentali. Fino al mese scorso si sono svolte delle indagini preliminari, obbligatorie per legge, propedeutiche all’abbattimento- prosegue Bernabei- Adesso siamo nella fase di demolizione e successivamente ci sara’ la riqualificazione urbanistica e sociale dell’intera zona per restituire un nuovo volto al piazzale Ovest. Continuiamo a lavorare per rendere la nostra citta’ piu’ vivibile”.