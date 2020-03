Bernabei: in Commissione nuovo regolamento, per tassisti obbligo pos

Roma – “Oggi in commissione Mobilita’ abbiamo esaminato la proposta di iniziativa consiliare sul nuovo Regolamento Taxi-Ncc. È stata la prima di una serie di commissioni che affronteremo de visu con le categorie competenti non appena questo periodo emergenziale giungera’ al termine.”

“È iniziato l’iter che portera’ all’adozione di nuove regole che modificheranno parzialmente il vigente regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea (D.A.C. n. 68/2011) e che miglioreranno il servizio per renderlo piu’ efficiente, dando ai tassisti tutti gli strumenti necessari per lavorare al meglio. Garantiamo ovviamente anche il supporto necessario all’utenza taxi, talvolta vittima di disinformazione o fenomeni di abusivismo, in particolare nelle stazioni ferroviarie e negli scali aeroportuali”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del M5S, Annalisa Bernabei.

“Tra le novita’ introdotte, l’obbligo per tutti i tassisti di offrire al cliente la possibilita’ di pagare tramite Pos con carte di credito e bancomat. Una misura che punta a tutelare sia gli utenti che gli operatori che gia’ utilizzano il Pos- sottolinea la consigliera- Semplifichiamo i processi amministrativi, favorendo la velocizzazione dei servizi a disposizione dei tassisti e dei noleggiatori attraverso l’iscrizione obbligatoria alla piattaforma Taxi NCC Web. Al fine di assicurare l’adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi in situazioni contingenti, sono state introdotte anche le turnazioni integrative con possibilita’ di espletarle attraverso le doppie guide”.

“Entro sei mesi dall’approvazione del Regolamento (e poi ogni tre anni) verranno inoltre aggiornate le tariffe secondo gli indici di inflazione IstatT da parte di una commissione competente composta da esperti del settore, rappresentanti di categoria e associazioni degli utenti, nominata dalla Giunta.”

“Le sanzioni comminate ai tassisti ‘furbetti’ saranno piu’ stringenti: sono stati ampliati i requisiti per la revoca, la decadenza e la sospensione della licenza, quest’ultima verra’ applicata anche in caso di violazioni reiterate del regolamento e del codice di comportamento. Un servizio taxi efficiente- conclude Bernabei- e’ fondamentale per la collettivita’ perche’ apporta anche benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale senza dimenticare che Roma e’ una delle piu’ grandi capitali d’Europa e ospita ogni anno milioni di turisti; i tassisti rappresentano uno dei primi biglietti da visita della citta’ e della sua ospitalita’”.