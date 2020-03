Di Biase: ottima notizia i 21 mln da Regione Lazio

Roma – “Oggi la giunta della regione Lazio ha approvato due provvedimenti: ‘Buono spesa’ che stanzia 19 milioni di euro in favore dei Comuni e misure straordinarie per gli enti del terzo settore per un importo di 2 milioni di euro destinati a Roma Capitale e ai comuni del Lazio. Questa e’ un’ottima notizia per tutte le famiglie piu’ bisognose del nostro territorio che a causa del coronavirus sono in grave difficolta’ economica perche’ non hanno la possibilita’ di acquistare i beni di prima necessita’ come i prodotti alimentari e le medicine. Un aiuto concreto dalla regione anche per chi, come molti, che a causa della pandemia stanno perdendo il lavoro e rischiano di scivolare nell’abisso della poverta’. Ringrazio l’Assessore Troncarelli e il vice presidente Leodori per il lavoro costante in questi giorni di crisi, per il loro impegno affinche’ nessun cittadino della nostra regione si senta abbandonato dalle istituzioni”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Michela Di Biase.