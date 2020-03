Biblioteche aperte ma con posti limitati e attività sospese

Roma – Recependo le disposizioni del decreto governativo per contrastare la diffusione del coronavirus, le biblioteche di Roma resteranno aperte mantenendo i servizi di prestito per l’utenza, ma contingentando gli ingressi, come da decreto governativo, per garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Le attivita’ culturali, invece, sono sospese fino al 3 aprile. Gli appuntamenti in programmazione in particolar modo quelli previsti in collaborazione con altre istituzioni culturali sono rimandati.

Le sale lettura saranno disponibili ma subiranno limitazioni di posti, a seconda della capienza delle varie sedi, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal Decreto. Sono sospesi i servizi di emeroteca, mediateca e le attivita’ di gruppo per bambini/e e ragazzi/e per l’impossibilita’ di garantire il rispetto, in queste fasce d’eta’, delle distanze di sicurezza. Ogni modifica sara’ tempestivamente comunicata su www.bibliotechediroma.it www.bibliotu.it e sui canali social delle Biblioteche.

Sono confermate le presentazioni delle seguenti mostre: ‘Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura’, una mostra tratta dal libro di Antje Damm. curata in collaborazione con la casa editrice Orecchio Acerbo (12 marzo Fabrizio Giovienale Parco di Aguzzano Via Fermo Corni); ‘Marie Curie. Fisica e chimica. Dei sentimenti e della materia’ di Claudia Palmarucci tratta dal libro Marie Curie ‘Nel paese della scienza’ di Ire’ne Cohen-Janca (17 marzo Biblioteca Collina della Pace Via Bompietro, 16); “Tra Munari e Rodari”, la mostra organizzata da Biblioteche di Roma in collaborazione con Il Palazzo delle Esposizioni, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. (28 marzo – Palazzo delle Esposizioni- Via Nazionale 194).