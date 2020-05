Biblioteche di Roma su Skype, supporto utenti via web

Roma – “Biblioteche di Roma sbarca su Skype. Da giovedi’ 30 aprile parte sulla popolare piattaforma per le videochiamate BiblioSkype: chiama la biblioteca, sportello digitale per dare supporto agli utenti in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ogni martedi’ e giovedi’, dalle 10.00 alle 13.00, collegandosi al Bibliotu (wwww.bibliotechediroma.it), i bibliotecari saranno a disposizione dei cittadini su Skype attraverso chat, chiamate vocali e videochiamate, fornendo chiarimenti sui servizi, vecchi e nuovi, e dando risposta a richieste di informazioni bibliografiche. Bastera’ cliccare sull’icona Skype per entrare in contatto con i 5 profili dedicati al nuovo servizio”. E’ quanto si legge in una nota di Biblioteche di Roma.

“Sara’ possibile cosi’ ‘ritrovare’ i volti conosciuti in biblioteca e instaurare forme di dialogo e di scambio alternative a quelle abituali, che siamo stati costretti ad interrompere bruscamente- si legge ancora- L’innovativo sportello sara’ anche a disposizione dei potenziali nuovi utenti. Le iscrizioni gratuite alle Biblioteche di Roma infatti possono essere effettuate anche online e danno la possibilita’ fin da subito di fruire di tutte le risorse digitali. Resta attivo inoltre il tradizionale sportello informazioni sul portale Bibliotu, a cui si accede cliccando dal menu servizi “Chiedilo tu al bibliotecario”.