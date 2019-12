Biblioteche Roma: nel 2020-2022 1,5 milioni per innovazione e libri

Roma – L’Istituzione delle Biblioteche di Roma avra’ per il prossimo triennio 2020-2022 la disponibilita’ di un contributo agli investimenti di 1,5 milioni di euro. In totale 500 mila euro in piu’. Risorse importanti che saranno utilizzate non solo per l’ammodernamento di attrezzature e arredi ma anche per l’acquisto di libri in diversi ambiti linguistici e per la crescita e l’aggiornamento del patrimonio bibliografico di tutta la rete cittadina con particolare attenzione alle iniziative promosse e organizzate in occasione delle celebrazioni dell’anno rodariano.

Nel precedente triennio 2017-2019 sono stati spesi un milione di euro, di cui 310 mila euro per l’acquisto di attrezzature e strumentazione informatiche: pc, tablet e portatili destinati alle mediateche ed alle postazioni Opac/Biblio Tu e 700 mila per ammodernamento degli arredi e dei mobili delle biblioteche recentemente ristrutturate (Flaminio e Raffaello) e per la sostituzione degli scaffali Bookrossing per la realizzazione del progetto del libero scambio nelle Biblioteche nei nove Municipi di Roma che hanno firmato un protocollo con l’Istituzione per attivita’ culturali diffuse.

“L’incremento del contributo agli investimenti per i prossimi tre anni- dichiara il presidente di Biblioteche di Roma, Paolo Fallai- rappresenta un risultato importante che premia la bonta’ della nostra azione amministrativa e gestionale delle risorse e consente alle biblioteche di continuare ad offrire ai cittadini servizi piu’ efficienti”.