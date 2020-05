Roma – “Ben vengano i nuovi 150 km di corsie ciclabili ma l’amministrazione dovrebbe anche pensare alla manutenzione dell’esistente. La dorsale Tevere da ponte Sublicio al Gra e’ malmessa. Nel tratto sulla banchina del Tevere il fango solidificato al passaggio delle bici si tramuta in una nuvola tossica di polvere che viene inalata dai malcapitati che la percorrono in bici e a piedi”. Cosi’ in una nota l’associazione BiciRoma.

“Dopo esser risaliti, il marciapiede di lungotevere Pietra Papa e lungotevere degli Inventori, cosi’ come il marciapiede di via della Magliana dove scorre la ciclabile, praticamente non hanno piu’ la segnaletica orizzontale. Veniamo poi al tratto di lungotevere della Magliana: una giungla. Andando verso il Gra, poi la situazione e’ abbastanza malmessa. Auspichiamo un rapido intervento del tratto di lungotevere della Magliana e di ripristino del decoro e della normale fruibilita’ lungo tutta la dorsale Tevere da Ponte Sublicio al Gra-Ostiense”, conclude la nota di BiciRoma.