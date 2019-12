Bilancio, Fdi: 40mila euro per centenario Garbatella sono ottima cosa

Roma – “Fdi ha espresso soddisfazione per lo stanziamento nel maxi-emendamento di maggioranza di 40.000 euro presso il dipartimento Cultura per le celebrazioni del centenario, che ricade nel prossimo mese di febbraio, del caratteristico quartiere della Garbatella. Fdi aveva fatto approvare una mozione e un odg in tal senso e ha ritirato il proprio emendamento al bilancio in quanto di fatto accolto nel maxi-emendamento di Giunta”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De Priamo, a margine dei lavori dell’Assemblea capitolina sul bilancio di previsione 2020-2022.