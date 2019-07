Bilancio Fdi: M5S in affanno su assestamento, arrivano tagli

Roma – “La discussione sull’assestamento di bilancio di Roma Capitale sta procedendo con grave lentezza a causa dei ritardi da parte dei grillini, che a meno di 48 ore dalla scadenza del termine di legge ancora si attardano in discussioni interne probabilmente legate a qualche contentino da dare ad esponenti di maggioranza. Fdi come sempre ha presentato il numero piu’ alto di proposte su tutti i temi volte al miglioramento di una manovra di piccolo cabotaggio che peraltro taglia 18 milioni di interventi per opere nel sociale, scuola e cultura ed anche opere pubbliche. Emblematico il taglio di 800.000 euro sul Teatro dell’Opera o lo spostamento al 2020 delle opere di urbanizzazione di piazza Navigatori. In sostanza i grillini devono inserire fondi per debiti fuori bilancio prodotti anche da loro o non riconosciuti in precedenza e devono ammettere di non aver impegnato piu’ del 10% degli investimenti tanto reclamizzati nel bilancio 2019. Un vero flop a cui si aggiunge il cammino a singhiozzo di questa manovra di assestamento”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fdi Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’.