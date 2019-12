Bilancio, ok Aula a maxi emendamento: a partecipate 100 mln

Roma – A illustrare il maxi-emendamento all’aula Giulio Cesare e’ stato l’assessore capitolino al Bilancio, Gianni Lemmetti: “La Giunta presenta un emendamento per fare gli aggiornamenti che si sono resi necessari da novembre, quando abbiamo approvato il progetto di bilancio, al 20 dicembre. Sulla parte corrente l’emendamento tocca poco: aggiunge maggiori entrate vincolate per spese vincolate sulle tre annualita’. Ci sono poi rimodulazioni a saldo invariato tra le strutture. Sulla parte in conto capitale sono stati stralciati 31 milioni di opere per mancanza di livelli minimi di progettazione e inserite nuove opere che per la stessa ragione prima erano state escluse”.

Inoltre, ha aggiunto Lemmetti, “abbiamo provveduto a istituire due strumenti particolari: il primo, vista l’importanza anche dal punto di vista politico del completamento delle aree Peep, e’ l’inserimento di un fondo rotativo che puo’ usare Roma Capitale, ma anche terzi, per completare le opere di urbanizzazione: per ora ci sono 90mila euro, ma la cosa importante e’ l’istituzione del fondo che potra’ poi essere finanziato ulteriormente. Sempre sul 2020 c’e’ un accantonamento al secondo fondo, da 100 milioni presi a mutuo, istituito per i piani industriali delle societa’ partecipate”.