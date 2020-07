Bilancio, Raggi: manovra sociale per aiutare città in ripartenza

Roma – “Abbiamo confezionato una manovra a carattere sociale con cui aiutiamo la citta’ nella ripartenza garantendo i servizi per i soggetti piu’ fragili e aumentando gli investimenti. Questi ultimi sono dedicati in particolare al trasporto pubblico, per una mobilita’ sempre piu’ alla portata di tutti. Vogliamo avvicinare la periferia al centro e consentire ai romani di spostarsi in modo certamente piu’ economico e sostenibile per l’ambiente”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della terza variazione al bilancio di previsione 2020-2022 del Campidoglio.

“Sono orgogliosa di poter presentare un provvedimento che fa di Roma una citta’ che investe in un periodo di difficolta’ per tutti i Comuni, molti dei quali sono in situazioni di grave sofferenza economico-finanziaria. Nonostante l’emergenza coronavirus, Roma sta dando prova di reggere al meglio, grazie al lavoro compiuto in questi anni per rimettere i conti in ordine, e di meritare il sostegno del Governo a fronte dei sacrifici fatti”, ha aggiunto Raggi.

“Oggi raccogliamo i frutti di un’attenta operazione di manutenzione del bilancio. Ripartiamo con solide fondamenta e, nonostante le difficolta’ per il Covid-19, riusciamo anche ad assegnare risorse alle nostre aziende”, ha commentato l’assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle partecipate, Gianni Lemmetti. “L’anticipazione di tesoreria e’ uno strumento eccezionale che ci permette di affrontare in maniera prudenziale questa difficile fase di post-emergenza e contrastare le mancate entrate, che la pandemia ha determinato. La sostenibilita’ del nostro bilancio e’ tutta qui, nel controllo che Roma ha dei propri conti: il risultato di una gestione che ha sempre stanziato risorse in maniera oculata senza sforare o riversare debiti sulle generazioni future”, ha concluso Lemmetti.