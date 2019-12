Bilancio, resiste ‘scoglio’ 4500 emendamenti e odg. Ipotesi Aula sabato

Roma – Gli uffici dell’Assemblea capitolina hanno giudicato quasi tutti ammissibili i circa 1.500 emendamenti e 3.000 ordini del giorno presentati dai consiglieri di maggioranza e opposizione sulla delibera madre del bilancio di previsione 2020-2022 del Campidoglio. La conferenza dei capigruppo ha percio’ stabilito di contingentare la discussione in 2 ore e mezza per gli emendamenti (45 minuti a testa per Pd e Fdi, un’ora totale per i gruppi piu’ piccoli) e 4 ore per gli odg (un’ora e mezza per Pd e Fdi, un’ora per tutti gli altri), partendo da questi ultimi a cominciare probabilmente da domani, dato che anche oggi l’Aula e’ impegnata negli interventi in deroga da 45 minuti a consigliere nell’ambito della discussione generale sulla manovra. E mentre, vista la mole di documenti da votare, si comincia a ragionare sulla possibilita’ di convocare l’Assemblea anche sabato – per ora e’ in calendario ogni giorno fino a venerdi’ – domani e’ atteso il parere dell’Oref sul bilancio consolidato, che andra’ votato in Aula in coda al previsionale e che stamattina ha ricevuto il parere positivo della commissione capitolina bilancio.