Blasi: continua la violenza ai danni dei commercianti

Roma – Arrivano le parole di Enzo Blasi, coordinatore territoriale di Forza Italia al V Municipio, in merito alla rapina con colluttazione avvenuta in una tabaccheria di via Prenestina:

“Sempre più a rischio la sicurezza nei quartieri della capitale. In via Prenestina , nel V Municipio, l’ennesimo fattaccio, una rapina in una tabaccheria dove i banditi hanno dato vita ad una colluttazione sia dentro che fuori il negozio senza che nessuno sia potuto intervenire. Il fatto è stato aggravato dalla presenza di quattro cassonetti posti da poco tempo davanti alla ricevitoria che ne impedivano la visuale oltre ad un albero non potato. Tutto ciò ha favorito l’azione dei rapinatori. Se si vuole impedire il prolungarsi di certe azioni criminali bisogna potenziare le forze dell’ordine sul territorio e impedire azioni che possano favorirle come il posizionamento dei cassonetti nel caso in questione. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno dichiarato, che i cassonetti non ci potevano stare per ragioni di sicurezza e per problemi di visibilità. La loro presenza è stata motivata da scelte di una nuova Pianificazione stabilità tra i vertici Ama e la giunta grillina in municipio. Oltretutto l’Ama interpellata ha dichiarato che in passato i cassonetti sostavano nello stesso punto di oggi mentre non risulta veritiero visto che ci sono diversi commercianti e cittadini della zona che possono testimoniare il contrario. La mia piena solidarietà alla titolare della tabaccheria a cui è vicina anche l’associazione dei commercianti di quartieri. L’escalation di violenza a Roma non si arresta e aumenta di pari passo con lo scarso controllo del territorio frutto di una pianificazione del territorio senza logica.”