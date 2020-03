Blitz Raggi in sala fitness: “siete troppi, andate via”

Roma – Blitz della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’area fitness nel centro della Capitale, vicina alle Terme di Caracalla. Dopo aver ricevuto una segnalazione, la sindaca, che da giorni effettua sopralluoghi in citta’, si e’ recata sul posto dove era stata segnalata un’eccessiva presenza di persone impegnate a correre o a utilizzare gli attrezzi per fare esercizi. Accompagnata da alcuni agenti della Polizia Locale, Raggi ha invitato i cittadini presenti a evitare assembramenti e ad allontanarsi per l’eccessivo affollamento. Sul posto era presente anche un troupe di Pomeriggio 5.

“Bisogna rispettare le regole. Capisco che sia un sacrificio- ha detto Raggi ai microfoni- ma e’ necessario per il bene di tutti. Pensiamo ai tanti medici e infermieri che in queste settimane si stanno davvero sacrificando per aiutare chi e’ malato, mettendo a rischio la propria salute. A noi viene solo chiesto di restare in casa e uscire solo per lavoro o per necessita’. Ed e’ inaccettabile vedere che si creino assembramenti solo per fare sport. Non possiamo impedire a nessuno di correre, ma almeno rispettiamo le regole”.