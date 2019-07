Bonaccorsi: uscita da commissariamento grande risultato per Giunta

Roma – “La relazione della Corte dei Conti che certifica l’uscita del Lazio dal commissariamento della sanita’ e con il bilancio in attivo, per la prima volta dopo 12 anni, e’ una bellissima notizia per la nostra regione e un grande riconoscimento all’azione di risanamento portata avanti dalla Giunta e dal suo presidente Nicola Zingaretti. La buona amministrazione premia sempre”. E’ quanto dichiara in una nota l’assessore regionale al Turismo e alle Pari opportunita’, Lorenza Bonaccorsi.