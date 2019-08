Bonafede: Scalfarotto? Basta strumentalizzazioni

Roma – “Mi fa piacere che Scalfarotto apprezzi il lavoro della polizia penitenziaria. Chiarisco pero’ che il Paese non aveva bisogno della sua ispezione per sapere che in Italia la polizia penitenziaria fa il suo lavoro con professionalita’, passione e competenza nel pieno rispetto dei diritti delle persone detenute. Ho grande rispetto delle ispezioni dei parlamentari che da sempre sono importanti se non addirittura fondamentali, anche quelle in carcere, ma per rispetto del dolore della famiglia di Mario Cerciello Rega, sarebbe anche arrivato il momento di smetterla con le strumentalizzazioni”. LO scrive su facebook Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia.