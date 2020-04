Bonafoni: 230 mln per Regione vicina a tutti

Roma – “Molte le misure messe in campo dalla Regione Lazio che cercano di difendere le cittadine e i cittadini da questo momento di sofferenza e di crisi economica. Il pacchetto si chiama ‘Regione Vicina’ e stanzia 230 milioni di euro per sostenere molteplici interventi, tanti gia’ concreti. Prima di tutto, il sostegno alle imprese con il piano ‘Pronto Cassa’ che raddoppia passando dai 55 milioni inizialmente previsti a 100 milioni, con i quali potremo supportare 10.000 imprese con 10.000 euro di prestito a tasse zero per ognuna. Secondo, le misure per la cassa integrazione in deroga che, con la prima tranche dei fondi previsti dal decreto ‘Cura Italia’, vanno a sostenere le imprese e i lavoratori che a causa dell’emergenza sanitaria hanno ridotto o interrotto l’attivita’.”

“Pronti poi 43 milioni per sostenere famiglie e imprese che non riescono a far fronte al pagamento degli affitti in questo momento e si trovano in sofferenza. Con il ‘Buono Spesa’, invece, un fondo da 19 milioni, ripartiti tra i Comuni del Lazio di cui 7 previsti per Roma Capitale e il protocollo d’intesa ‘Spesa Facile’ che coinvolge 67 organizzazioni del Terzo Settore e 854 punti vendita di tutta la Regione Lazio, garantiamo a tutti coloro che non hanno la possibilita’ economica di fare la spesa, un sostegno e un aiuto”. Cosi’ in una nota la consigliera del Lazio, Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

“Sempre rispetto a questo, 2 milioni li destiniamo per sostenere le associazioni che in questo periodo hanno acquistato beni di prima necessita’ per chi ne aveva bisogno e poi viene garantito, grazie ad un accordo tra Comuni, Terzo settore, associazioni di categoria di Commercio e Distribuzione e supermercati la consegna di generi di prima necessita’. Da ultimo, perche’ niente e nessuno deve essere trascurato, abbiamo allargato il ‘Contributo Liberta” per le donne vittime di violenza che viene esteso comprendendo anche gli specifici bisogni relativi a spese per beni di prima necessita’ o per particolari esigenze legate alla situazione di emergenza derivata dal Coronavirus”.

Per Bonafoni “lo sforzo fatto negli anni dall’amministrazione Zingaretti per risanare il bilancio, ci ripaga ora permettendoci di mettere in campo tutti questi provvedimenti. Tutti questi strumenti sono rivolti alle persone. Donne, uomini, anziani e bambini che non devono sentirsi soli in questo delicato momento perche’ oltre all’emergenza sanitaria, dobbiamo preoccuparci dell’emergenza economica e di vita, cercando di riportare un po’ di serenita’ in un momento cosi’ drammatico. E prepararci per ripartire subito, non appena sara’ possibile”.