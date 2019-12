Bonafoni: al fianco vittime usura con indennizzo a fondo perduto

Roma – “Con la campagna ‘Fuori il racket e l’usura’ presentata stamane dal presidente della Giunta Nicola Zingaretti e dal presidente dell’Osservatorio regionale Sicurezza e Legalita’, Gianpiero Cioffredi la Regione Lazio ha intrapreso una strada al fianco delle vittime, introducendo un bando che ha l’obiettivo di accompagnare le vittime fuori dal circuito dell’usura nel momento in cui denunciano.”

“A questo strumento, che fa del Lazio l’unica Regione in Italia che prevede la possibilita’ di un indennizzo a fondo perduto alle vittime di usura fino a 20 mila euro affincheremo un pacchetto di provvedimenti mirati all’assistenza legale e psicologica, oltre che fondi rotativi per le garanzie bancarie a persone fisiche ed a aziende.”

“Un cambio di passo che permettera’ l’accesso ai fondi fino ad esaurimento senza dover rispettare alcuna scadenza e che offre una opportunita’ in piu’ a tutte quelle persone che decidono di denunciare; nel 2018 sono state oltre 2.500 le vittime. Chi fa emergere dal sommerso questo reato non va lasciato solo, la nostra amministrazione ce lo ha ben chiaro e per questo continuera’ a lavorare al fianco dei territori – assieme alle forze di polizia ed alle Procure – affinche’ sia possibile ripartire a partire dalla quotidianita’”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.