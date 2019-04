Bonafoni: arginare incompetenza 5S, gravità senza precedenti a Torre Maura

Roma – “Quanto e’ accaduto a Torre Maura e’ di una gravita’ senza precedenti: un sedicente comitato di quartiere organizzato e fomentato dai neofascisti, una strada messa a ferro e fuoco, le auto in fiamme e quel linciaggio diretto a dei tozzi di pane. Quindi il finale: l’amministrazione Raggi che rinuncia al trasferimento delle famiglie rom e si appresta a spostarli – uomini, donne e bambini come fossero pacchi – chissa’ dove”.

“Tutto sbagliato: sbagliato non essere stati in grado di concertate e programmare prima col territorio, e di costruire una rete di accoglienza diffusa e non dentro all’ennesimo ghetto, fuori dalla burocrazia e facendo leva sulle migliori forze sociali e del civismo, che parlano – nonostante tutto – il linguaggio dell’inclusione. Sbagliato non dare risposte a tutto tondo alle periferie della nostra citta’: sui servizi, sul verde, sulla cultura. Sbagliato infine, arrivati a questo punto, aver fatto un passo indietro di fronte a una folla che urlava ai rom: ‘Dovete morire di fame!'” -spiega Bonafoni-.

“La peggiore risposta che si potesse dare all’emergenza di questa notte. Serve un cambiamento reale in questa citta’, serve arginare l’incompetenza del Movimento Cinque Stelle ed evitare un’uscita da destra – anzi da destra estrema – all’attuale esperienza di governo pentastellato”. Cosi’ in un comunicato Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.