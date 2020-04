Bonafoni: avanti con test dopo Dpi per operatori

Roma – “Nella battaglia contro il Covid-19 un capitolo dirimente e’ quello della tutela delle operatrici e degli operatori della sanita’, tramite la corretta distribuzione dei DPI e la somministrazione di tamponi e test. Nei giorni scorsi bene ha fatto la giunta regionale con l’assessore Alessio D’Amato a nominare azienda per azienda sanitaria un responsabile DPI, utile per le operatrici e gli operatori per avere un punto di riferimento in caso di carenze o necessita’, e utile altresi’ alla trasparenza nella completa e capillare distribuzione di mascherine e altri strumenti di protezione i cui approvvigionamenti arrivano ormai in grande quantita’ quotidianamente.”

“C’e’ poi il capitolo dei tamponi: il 25% del totale effettuato fino a oggi nel Lazio riguarda proprio il personale sanitario, e ora vi e’ l’impegno dell’assessore a procedere alla realizzazione a tappeto dei test sierologici sull’intero comparto dei lavoratori del SSR, una volta che i test saranno stati validati. Ora crediamo sia anche il tempo di dar vita nel Lazio a quei “comitati per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” tra aziende sanitarie e sindacati gia’ previsti dal Protocollo nazionale sul Covid19. Se e’ vero che quella contro il coronavirus e’ una nuova guerra, a noi spetta attrezzare al meglio coloro che la combattono in prima linea: per la sicurezza del personale sanitario e insieme per la salute pubblica di tutti”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.