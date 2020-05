Bonafoni-Capriccioli: ok Aula su spazi per pazienti Rems

Roma – “Oggi il consiglio regionale del Lazio ha approvato la mozione a nostra prima firma che impegna il presidente e la Giunta a verificare e mettere in atto tutte le misure per garantire adeguati spazi esterni a chi sconta la pena nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) del Lazio” Lo dichiarano in una nota Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, capigruppo di +Europa Radicali e della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio.

“Durante il periodo del lockdown- aggiungono- siamo intervenuti, al fianco del Garante Stefano Anastasi’a, sulla vicenda della Rems di Palombara Sabina, in cui il sindaco si era opposto alla possibilita’ che i pazienti usassero un’area recintata dalla Asl nel parcheggio antistante la struttura per ovviare alla mancanza di uno spazio adeguato. Infatti, seppure previsti dal decreto ministeriale come requisiti essenziali, gli spazi esterni non sono effettivamente presenti in tutte le strutture della regione. Garantire ai pazienti delle Rems la possibilita’ di trascorrere alcune ore del giorno all’aperto non e’ importante solo nel particolare momento storico che stiamo vivendo, in cui tutte le altre attivita’ sono state sospese, ma e’ e tornera’ a essere di cruciale importanza anche nella normalita’ della vita quotidiana che ci auguriamo riprenda quanto prima”.