Bonafoni: Confcooperative Lazio, bene riconferma Marcocci

Roma – “Questa mattina nell’ambito dell’Assemblea organizzata da Confocooperative Lazio ‘Costruttori di bene comune’, e’ stato rinnovato il mandato presidenziale a Marco Marcocci per i prossimi quattro anni, a riprova che il lavoro svolto fino a questo momento sta portando buoni risultati. L’incontro associativo, a cui ho avuto il piacere di prendere parte, ha rappresentato un momento importante: a partire dalle riflessioni post emergenza fino all’obiettivo, condiviso, di ripensare e rimodulare il futuro che ci attende partendo proprio da cio’ che abbiamo vissuto e mettendo al centro il sistema della cooperazione che fa dell’interconnessione, della resilienza e dell’economia della cura la sua stessa ragion d’essere. Per questo auguro al Presidente Marco Marcocci buon lavoro, certa che il dialogo e la collaborazione gia’ instaurata in questi anni non possa che confermarsi e rinforzarsi”. Cosi’ in una nota la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.