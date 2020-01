Bonafoni: felice per ritorno Quilici a Parco Appia Antica

Roma – “Sono davvero felice del ritorno alla guida del Parco Archeologico dell’Appia Antica di Simone Quilici, gia’ nominato direttore nel 2019, poi decaduto insieme alla perdita di autonomia della Sovrintendenza del Parco e ora riportato al suo posto dal ministro Franceschini. Conosco la dedizione che Simone Quilici, prezioso funzionario della Regione Lazio, mette nel suo lavoro e la passione che nutre per l’Appia Antica, la ‘Regina Viarum’ conosciuta in tutto il mondo, rappresentata da pittori e poeti, e che non meritava il declassamento deciso dal passato governo.”

“Con Quilici abbiamo come Regione obiettivi comuni: il rilancio del Parco, la sua valorizzazione e promozione, il suo ruolo di perno per un nuovo modello di sviluppo, il turismo lento, lo sport, l’agricoltura insieme alla cultura. E ancora la migliore sinergia fra enti e competenze e la rete con quelle comunita’ territoriali che tutti i giorni si occupano e si preoccupano della difesa e della cura del Parco. Con Simone Quilici e insieme a tutti noi tutto questo, ne sono certa, diventera’ possibile”. Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti e promotrice per la maggioranza dell’allargamento del Parco dell’Appia Antica.