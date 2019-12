Bonafoni: fondi per cooperative sociali riconoscono lavoro Comune

Roma – “Con lo stanziamento approvato dalla Giunta Regionale di 1 milione di euro per i progetti presentati dalle cooperative sociali o dai loro consorzi, giunge a compimento il percorso che da tempo portiamo avanti congiuntamente con l’assessora alle Politiche sociali, Welfare e Enti locali, Alessandra Troncarelli che ringrazio per il grande lavoro di squadra.”

“I progetti, che dovranno essere rivolti all’acquisizione delle capacita’ lavorative, al miglioramento dei servizi resi e all’incremento delle persone in condizione di svantaggio occupate nelle cooperative, potranno avere un importo massimo di 100.000 euro e una durata di 12 mesi e breve verra’ pubblicato l’avviso pubblico”. Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.

“Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato- prosegue Bonafoni- perche’ e’ la dimostrazione reale che quando la politica e la societa’ si mettono insieme in un percorso, come abbiamo fatto noi partendo un anno fa con l’approvazione, prima, della legge sui servizi sociali e proseguito poi, con i due emendamenti approvati ad aprile per sanare alcune lacune della legge 24/1996, i risultati arrivano.”

“Le cooperative sociali sono una delle migliori best practices che possiamo vantare nella nostra Regione, sono una parte cosi’ importante del nostro tessuto sociale e produttivo, un esempio virtuoso di passione, capacita’ e dedizione. Oggi, finalmente, diamo loro un sostegno concreto”.