Bonafoni: giornata storica con fine commissariamento Regione Lazio, ora ripartiamo

Roma – “L’uscita dal commissariamento della sanita’ della Regione Lazio e’ il frutto di un grande lavoro messo in campo durante questi anni di amministrazione Zingaretti e che, dopo l’emergenza sanitaria, assume ancora piu’ significato. Una pagina grigia che si chiude dopo dodici anni e che finalmente concedera’ la possibilita’ di dare risposte concrete, a partire dal potenziamento degli investimenti nel campo della ricerca e dal rafforzamento della rete della sanita’ territoriale.”

“L’uscita dal commissariamento, inoltre ci permettera’ grazie allo sblocco del turn over di tornare ad assumere. Stabilizzare il sistema investendo su risorse nuove, promuovendo un passaggio generazionale in grado di innovare il campo della medicina e della scienza, permettera’ alla nostra Regione di aprire una fase per una nuova sanita’. Accolgo, dunque, positivamente questa notizia, che e’ un punto di partenza. Lavoreremo per farlo fruttare al meglio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini”. Cosi’ in un comunicato la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della Commissione Sanita’.