Bonafoni: giovani non indifferenti in ciò che accade a società, domani sarò in piazza

“‘Non mi sta bene anche che no’ e non sta bene nemmeno a noi. E’ per questo che domani saro’ con Arci, Anpi, Acli, Cgil, Libera e Rete degli studenti, alla manifestazione indetta per le 10 a Piazzale delle Paradisee, a Torre Maura. Una presenza necessaria per dire basta a ogni forma di razzismo e intolleranza. Simone e’ la dimostrazione che nelle periferie della nostra citta’, abbandonate al degrado, risiedono energie e vitalita’ che chiedono solo di essere ascoltate. Simone come Ramy, sono la dimostrazione che i giovani non sono indifferenti a quello che succede nella nostra societa’” -spiega Bonafoni-.

“Il nostro impegno per una citta’ migliore non puo’ prescindere da tanti ragazzi e ragazze che, spesso in solitudine, si battono contro le diseguaglianze, il degrado, il razzismo. L’inclusione riguarda noi tutti senza distinzioni: migranti, rom, cittadini e cittadine. Le periferie si rilanciano insieme e non gli uni contro gli altri armati. Domani iniziamo dalla piazza, ma il lavoro dovra’ continuare nei quartieri”. Cosi’ in un comunicato la consigliera Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.