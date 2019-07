Bonafoni: Governo aiuti città, ad agosto sospendere sgomberi

Roma – “Durante la Commissione Trasparenza del Comune di Roma di questa mattina, l’assessora Baldassarre ha chiaramente riconosciuto le difficolta’ dell’Amministrazione Capitolina nell’affrontare l’emergenza abitativa. E’ chiaro a tutti, dunque, che oltre agli slogan, il Ministero degli Interni e il Governo devono provvedere a dare adeguate risorse per provvedere alle necessita’ delle persone coinvolte negli sgomberi, cercando di rendere il meno pesante possibile una situazione gia’ di per se’ grave. Come Regione siamo sempre stati presenti e disponibili a mettere in campo, insieme agli altri attori istituzionali, soluzioni e proposte. A maggior ragione, rivolgiamo un appello al Ministero degli Interni e alla Prefettura perche’ si sospendano, a partire dal mese di agosto, gli sgomberi gia’ previsti e si usi questo tempo per studiare procedure che tutelino tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo per i minori”. Cosi’ in un comunicato Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.