Bonafoni: idea Pecora Elettrica resta viva, cultura contro criminalità

Roma – “Ci eravamo presi un impegno e lo manteniamo: al posto della Pecora Elettrica dopo i roghi criminali di Centocelle prenderanno vita e prolifereranno uno spazio di incontro composto da una libreria, un coworking, sale per conferenze, presentazioni e laboratori, una caffetteria. Con questa scelta la Regione Lazio si frappone tra la criminalita’ e la cittadinanza, con una scelta di campo al fianco di quel territorio e delle sue forze vive e sane.”

“Non sara’ piu’ la Pecora Elettrica, per la volonta’ insindacabile dei suoi ex titolari, ma la volonta’ di mantenere in vita quello spazio, nel segno della cultura e della socialita’, e’ un segno importante, una risposta forte e chiara contro chi anche con la violenza vuole mettere le proprie mani e i propri affari sporchi su uno dei quartieri piu’ ricchi di associazioni, idee e resilienza della nostra citta’. Ora fondamentale sara’ condurre la nuova gestione del locale di via delle Palme insieme a quella rete territoriale che per prima e senza cedimenti era scesa in strada per contrastare gli attentati e riaffermare un’idea di citta’ aperta, inclusiva e solidale. Contro tutte le mafie”. Cosi’ in una nota la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.