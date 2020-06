Bonafoni: impegno Regione Lazio per potenziare sistema territoriale

Roma – “Condivido l’appello lanciato oggi dalla CGIL FP e dalla CGIL Roma e Lazio, a proposito del modello di sanita’ regionale che dovra’ accompagnare il passaggio dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione. Il Lazio ha saputo reagire con efficienza ed efficacia alla crisi pandemica, riuscendo a contenere in maniera importante il numero dei contagi e dei decessi, nonostante la complessita’ di un territorio con una popolazione di sei milioni di abitanti e con i flussi e gli spostamenti di una citta’ come Roma.”

“Ora pero’ e’ indispensabile e doveroso guardare a cio’ che del sistema va migliorato, accelerando rispetto alla tabella di marcia che la giunta e la maggioranza della Pisana gia’ si erano date: occorre potenziare il sistema sanitario territoriale, i servizi e l’integrazione socio-sanitaria, l’assistenza specialistica, domiciliare e residenziale. Per farlo occorrono visione, risorse e investimenti. Occorre accelerare sulle assunzioni del personale sanitario cosi’ come vigilare sul trattamento economico di tutte le figure del comparto, a cominciare da quello della sanita’ privata in attesa da troppo tempo di un rinnovo.”

“Possiamo in questo approfittare delle risorse e del nuovo slancio alla sanita’ territoriale che sono gia’ scritti nei primi articoli del decreto “Rilancio” e imparare contemporaneamente dalla grande e dolorosa lezione che ci e’ arrivata dalla pandemia. Come Regione Lazio, cosi’ come dimostrato nei mesi piu’ duri dell’emergenza, dovremo lavorare per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per disegnare una sanita’ all’altezza di un futuro piu’ giusto ed equo”. Cosi’ in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della Commissione Sanita’.